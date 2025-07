Le Sénégal lève 132 milliards FCfa sur le marché régional à des conditions favorables

Dans le cadre du financement du budget 2025, l’État du Sénégal a levé avec succès 132 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA, dépassant l’objectif initial de 120 milliards. L’opération a suscité un vif intérêt, avec un taux de couverture de 150,12 %, illustrant la forte appétence des investisseurs pour la signature du Sénégal.

Cette levée de fonds s’est effectuée à des conditions plus avantageuses que lors des précédentes émissions. Pour les titres à un an, le montant levé s’élève à 5,925 milliards de FCFA, avec un taux moyen pondéré de 6,58 %, en baisse par rapport aux 6,69 % obtenus précédemment. Pour les titres à trois ans, l’État a mobilisé 121,16 milliards à un rendement moyen de 6,68 %, contre 7,18 % lors de la dernière opération. Enfin, pour les titres à cinq ans, 4,915 milliards ont été levés à un taux de 7,57 %, très légèrement inférieur aux 7,58 % précédents.

La combinaison de conditions financières améliorées et d’une forte demande confirme une nouvelle fois la confiance soutenue des investisseurs envers l’économie sénégalaise et la qualité de sa signature souveraine. Le ministère des Finances et du Budget souligne que cette performance s’inscrit pleinement dans la stratégie de gestion prudente et efficace des finances publiques pour l’exercice 2025.

