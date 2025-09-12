Le gouvernement Sonko II: Radioscopie d’un remaniement

Réclamé à cor et à cri par des partisans du régime, attendu par nombre d’observateurs de la vie politique, le nouvel attelage gouvernemental tant épié par l’opinion est finalement tombé le samedi 6 septembre. S’il a le mérite de corriger des erreurs, il n’en pose pas moins quelques problèmes.

Comme après chaque alternance, la justice n’a pas tardé à être sur la sellette. Mais avec une reddition des comptes en dents de scie tant décriée par ses partisans, on peut comprendre que le duo Sonko – Diomaye corrige en se débarrassant de Ousmane DIAGNE et de Jean Baptiste TINE, désormais ex-ministres de la Justice et de l’Intérieur. Un changement donc inévitable sous le feu nourri des critiques et récriminations des “patriotes” ; une forte pression même dont l’épilogue aura été la marche pour la “justice aux martyrs” du samedi dernier, tenue, pluie battante, par les pastefiens eux-mêmes. Qui disait que Pastef est la propre opposition de Pastef ?

Le patriote en chef Ousmane Sonko a en tout cas dégagé sa responsabilité, lors du Conseil national de Pastef, par rapport à ce qui ressemble jusque-là à un enlisement de l’épineux dossier de la reddition des comptes, surtout dans son volet criminel, mais avec ce remaniement DIOMAYE à son tour s’en lave les mains.

Autant on pouvait donc s’attendre à l’activation des fusibles DIAGNE et TINE, autant la dame Yassine FALL semble relever de la surprise du chef dans un département aussi technique que la Justice, domaine de prédilection de l’avocat Bamba CISSE.

En vérité, outre que ce serait les jeter en pâture à leur corporation, les professionnels de justice sont loin d’être les meilleurs ministres du secteur ainsi qu’en atteste l’histoire gouvernementale de ce pays. Maître El Hadj Amadou SALL a été éphémère ministre de la Justice sous Wade. Maître Malick SALL non plus n’était pas une lumière par laquelle le temple de Thémis a brillé. Il ressort de l’histoire politique que l’enseignant Alioune Badara MBENGUE fut l’un des meilleurs gardes des Sceaux du Sénégal.

Maître Bamba CISSÉ à l’Intérieur, le choix est en effet loin d’être anodin ; il est même hautement stratégique en ce sens que l’Intérieur alimente la Justice. Un homme de l’art qui, de la place Washington, fournit à Thémis ses inputs avec sa force publique, sa police judiciaire, ses procès-verbaux… il n’y a rien de tel pour fouetter le lancinant dossier de la reddition des comptes.

Toujours est-il qu’une synergie intelligente des deux ministères est nécessaire pour des résultats probants, à condition toutefois que la novice Yassine FALL soit entourée de conseils loyaux et vigilants. Car des résistances individuelles ou corporatistes du pouvoir judiciaire ne sont pas à exclure eu égard aux douloureuses péripéties ayant jusque-là jalonné les relations entre le Pastef et la Justice.

Autre correctif apporté par SONKO II, le retrait de la parole gouvernementale au ministre Moustapha SARRE. Outre qu’il était quasiment absent sur le redoutable front de la communication, sa bourde sur le décès de l’ancien ministre des Finances Moustapha BA pouvait suffire comme motif à une telle décision. On ne comprend pas en revanche qu’on l’ait privé du sous-secteur de l’Emploi comme tandem naturel du Travail, si tant est qu’on veuille revenir à l’orthodoxie d’une formule classique.

La logique voudrait en effet une claire et nette répartition des tâches entre Moustapha SARRE et Olivier BOUCAL, le premier s’occupant du secteur privé comprenant le Travail et l’Emploi, et le second de la Fonction publique stricto sensu. La science administrative n’en est pas à une déroute près, puisqu’on cherche encore à comprendre le débarquement d’un environnementaliste aussi chevronné que Daouda NGOM du ministère éponyme pour le front de l’Enseignement supérieur qu’Abdourahmane DIOUF était en passe de pacifier. Il est vrai que l’État peut avoir des raisons que la Raison ignore.

Le repositionnement de la Culture à côté du Tourisme et de l’Artisanat peut aussi être salué comme la réparation d’une erreur de Sonko I, noyée qu’elle était par le Sport. Les acteurs avaient du reste dénoncé cette relégation en seconde zone.

Il a fallu un jeu de chaises musicales pour que l’opinion découvre, éberluée, l’existence d’un ministère de l’Artisanat, tellement que son occupant était aux abonnés absents. Suffisant alors pour ne plus siéger en Conseil des ministres.

Cette sanction sonne comme un avertissement pour tout le monde : les résultats en mode fast-track exigés par le résilient peuple sénégalais après plus d’un an et demi de magistère ne s’accommodent pas de canards boiteux !

Par Rone MBAYE