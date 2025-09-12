C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, la brigade de gendarmerie de Ranérou s’apprête à boucler les dernières heures légales de la garde à vue du nommé Aliou Ba. Compte non tenu du week-end qui s’annonce, il sera, pendant des heures encore, l’hôte de marque des gendarmes. C’est ce lundi qu’il rejoindra le tribunal de Matam, sauf pour nécessité d’enquête.

Selon les informations exclusives de Kéwoulo, il a été arrêté le mercredi soir, vers 20 heures, après que lui et ses compagnons aient fait appel aux gendarmes de la brigade de Ranérou pour échapper à la furie vengeresse des populations qui voulaient les lyncher; lui et ses compagnons. “Ils étaient venus présenter des condoléances suite au décès d’un proche, dans un village voisin. Et, c’est en rentrant que le véhicule conduit par Aliou Ba a dérapé et foncé sur des passants.” Ont fait savoir des témoins sur place. A en croire des informations collectées à Ranérou, “c’est vers 19 heures que l’accident est survenu. À bord de son véhicule, Aliou Ba a essayé d’éviter un cheval qui lui a coupé la route. Puisqu’il roulait à vive allure, il a réussi à éviter le cheval; mais s’en est pris aux humains qui se tenaient sur les abords de la route.” A déclaré à Kéwoulo une source judiciaire. Dans le choc, 3 personnes ont laissé leurs vies. Morts sur le coup. Un quatrième, grièvement blessé, se trouve en soins intensifs avec un pronostic vital engagé.

Choquées par la mort brutale des leurs, les populations ont décidé de laver l’affront. Informés de cette situation, les gendarmes de la brigade de Ranérou sont immédiatement intervenus pour mettre Aliou Ba et Abdoul Aziz Diop à l’abri. Pendant ce temps, de partout les populations se sont appelées pour un rassemblement spontané. Et ont décidé de barrer la route principale de la zone ; déterminées à se faire justices, elles-mêmes. Si on en est arrivé à cette envie de se faire justice, c’est que les populations du Fouta ont en mémoire deux événements majeurs qui les auraient convaincus que rien ne se passera dans cette affaire.

Abdoul Sam, tué par le petit-fils de Soulèye Ba, ….l’affaire classée sans suite….

“Ici, on nous dit que l’affaire sera classée. Et rien n’arrivera à Aliou Ba“. Ont fait savoir de nombreuses personnes interrogées à Agnam Civol. En effet, c’est dans cette ville dirigée par Farba Ngom qu’est originaire Aliou Ba. Mieux, c’est l’homme de confiance du maire des Agnam et organisateur des manifestations de soutien au détenu le plus célèbre de l’APR. S’il n’y avait que ça, il y’en aurait déjà suffisamment d’éléments pour en faire un gros bonnet du dispositif de Farba Ngom. Il se trouve aussi que, Aliou Ba est le fils de Souleye Ba, le premier adjoint de Farba Ngom et premier président du Conseil rural de Matam.

Pour rappel, le 9 aout 2020, un jeune mineur qui jouait au football avec ses amis avait eu une altercation avec le nommé Abdoul Sam, 14 ans. Sans aucune hésitation, le jeune Ba est parti chez lui, chercher un couteau, pour revenir poignarder son camarade. Acheminé à l’hôpital de Ourossogui, Abdoul Sam est mort en cours de route. A la brigade de gendarmerie, où le jeune meurtrier a été conduit et placé en garde à vue, il a eu droit à un traitement particulier; digne de son rang de “petit fils de l’adjoint de Farba Ngom. Après quatre jours de détention, passés entre la brigade de gendarmerie de Agnam et le tribunal de Matam, le jeune M. Ba a été libéré et confié à ses parents qui l’ont acheminé à Dakar. Ce jeune meurtrier dont tout Agnam se souvient est le petit-fils de Soulèye Ba dont l’un des fils, aujourd’hui, est l’auteur de cet accident mortel qui a couté la vie à 3 hommes et envoyé un quatrième en soins intensifs.

Doudou Diémé tué sur l’autoroute par Samba Alassane Thiam, l’affaire a été classée sans suite….

Dans ce même cadre, un douloureux souvenir est à jamais marqué dans la mémoire des proches de Doudou Diémé. Sa mort est survenue le 23 avril 2022, vers 15 heures. Ce jour-là, à bord d’un Mitsubishi immatriculé AD310XX, Samba Alassane Thiam -qui trouvait que le véhicule qui le précédait, sur la voie rapide, ne roulait pas à son gout- avait décidé de le doubler, en passant par la bande d’Arrêt d’Urgence (BAU). En débarquant à une vitesse que personne n’a jusque-là su évaluer, il a percuté une moto Piaggio immatriculée AA812AW conduite par Doudou Diémé, un comptable travaillant pour un distributeur de produits pharmaceutiques. Percuté de plein fouet, Doudou Diémé est retombé tombé lourdement sur l’asphalte.

Après s’être arrêté un temps pour s’enquérir de la situation de sa victime, Samba Alassane Thiam était reparti comme si de rien n’était, laissant Doudou Diémé agoniser sur le bitume. Il a été stoppé sur le péage par les gendarme du peloton autoroutier de Thiaroye. Aussitôt qu’il avait appelé les autorités de l’APR, le procureur de la République, d’alors, avait immédiatement ordonné sa remise en liberté. Il n’a jamais été inquiété et n’a jamais été jugé pour cette affaire. Et la famille de Doudou Diémé continue de pleurer un fils qui avait d’énormes projets pour sa famille. Sentant le changement de régime venir, Samba Alassane Thiam a rejoint la coalition «Diomaye Président.»