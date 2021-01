Gouvernement face à la presse : Mamadou Talla, Cheikh O. Anne, Oumar Guèye au Rv ce jeudi

L’enseignement bien représenté Le ministre des Collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, ses collègues chargés de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, de l’Education nationale, Mamadou Talla, et de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Dame Diop, prendront part à la rencontre. Concept Dans un souci d’informer l’opinion, le gouvernement anime une conférence de presse une fois tous les quinze jours, depuis quelques mois.