L’hommage de Guy Marius Sagna aux hommes et femmes de médias

À l’occasion du Nouvel an, l’activiste a choisi de rendre hommage aux hommes et femmes de médias. Rappelant toutes leurs galères, il n’a pas manqué de leur témoigner toute sa solidarité.

“La vérité nous impose de dire que les journalistes partagent aussi les malheurs des Sénégalais. Comme eux, ils meurent. 2020 n’a pas été tendre avec vous. Toutes nos condoléances. Que les âmes de vos disparus – de nos disparus – reposent en paix. Que Dieu les accueille dans son paradis. Comme les Sénégalais, vous êtes victimes des violences policières et des graves reculs démocratiques en cours sous nos yeux. La dernière victime a été Adja Ndiaye de Dakar Actu. Nous vous exprimons à nouveau toute notre solidarité. Comme les Sénégalais, vous êtes aussi victimes d’arriérés de salaire et d’autres violations. Les journalistes d’Africa 7 en ont fait les frais. Cela nous a peinés. Vous avez notre solidarité’’.

A ces soldats de l’information, Guy Marius Sagna exprime son respect et son admiration. “Comme les Sénégalais, vous êtes victimes de menace, d’intimidation, de “Kumba am ndey et de Kumba amul ndey”. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’épée de Damoclès brandie au-dessus de D-Media et du groupe Walf. Nous dénonçons énergiquement ces attitudes liberticides d’un autre temps. Avec nous, vous avez été matraqués, gazés, malmenés… Comme nous dans notre domaine, vous résistez à votre manière, vous représentez la presse digne, la presse debout, vous participez à édifier un meilleur Sénégal, vous contribuez au projet collectif de sortie de la pauvreté. À vous toutes et tous, 2021 de santé, de bonheur, de succès, de luttes et de victoires’’, conclut-il dans une note parvenue à notre rédaction.

EnQuête