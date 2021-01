Financement Pastef: “La source de l’argent collecté pourrait bien être illégale”, Abdoulaye Wilane

Le porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane a apporté son point de vue sur la polémique de l’appel de levée de fonds par un parti politique. Selon M. Wilane, ce débat ne date d’aujourd’hui. Il y a bien longtemps, depuis le temps où eux (socialistes) étaient aux responsabilités avec le Président Abdou Diouf, déjà, un processus inclusif avait été, sous la houlette de Pr Mbodj, débouché sur des conclusions opérationnelles.

Prétexte pour valider un financement déjà disponible…

Abdoulaye Wilane pense que cet appel de fonds de PASTEF n’est que prétexte pour valider un financement déjà disponible dont la source pourrait bien être illégale. Et c’est ce qu’on perçoit dans la démarche inspirée du Ministère de l’intérieur. “Dès lors, les autorités de l’Etat, destinataires d’informations et de renseignements doivent nous édifier sérieusement pour éviter des préjugés. Mais en tout état de cause, je vois mal comment le Ministère de l’intérieur pourrait interdire une telle pratique ou même contrôler la provenance des sous dès lors que le PR lui-même avait déclaré avoir bénéficié de financements des militants de l’extérieur quand il était dans l’opposition”, déclare Abdoulaye Wilane.

Le pouvoir doit faire attention à ne pas tomber dans ce piège…

Pour M. Wilane, le pouvoir doit faire attention à ne pas tomber dans ce piège qui consiste à faire de la publicité gratuite pour ce parti et contribuer inutilement à son essor. Et il est évident que si un parti de la majorité avait usé publiquement d’une telle pratique, ce serait la réprobation quasi générale. La loi vise à éviter que les partis bénéficient de l’argent occulte pour déstabiliser le pays (contexte et perspectives gazières et pétrolières) et non de fonds alloués par ses membres et sympathisants.

Phénomène de décomposition…

Selon Abdoulaye Wilane, notre paysage politique est traversé par un phénomène de décomposition -recomposition politique qui n’épargne aucune formation ou chapelle. “Nous devons réfléchir sur le financement de la démocratie, le financement de notre système électoral, le financement et le rôle des fondations et organisations de la société civile et des ONG dans notre pays comme dans les autres pays de notre espace communautaire”, ajoute M. Wilane.