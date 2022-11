Google Doodle célèbre le Ceebu Jeen (riz Jollof d’Afrique de l’Ouest)

Le Google Doodle de vendredi met en lumière le riz jollof, un plat commun d’Afrique de l’Ouest dont les racines remontent à sept siècles et qui a suscité de féroces rivalités entre les pays voisins.

Le plat – un mélange de riz à grains longs mélangé à des tomates mijotées, des oignons, des poivrons et des épices régionales – est souvent servi avec du poisson comme repas du soir, bien qu’il soit également apprécié à d’autres moments de la journée, le poisson étant remplacé par du poulet. , boeuf ou chèvre. Le Doodle animé de vendredi montre le repas populaire à une casserole en cours de préparation, un ingrédient à la fois, ainsi que la viande centrale souhaitée.

Le nom et les origines du plat remontent au 14ème siècle, lorsque l’empire Jollof régnait sur certaines parties du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie d’aujourd’hui. Il est également connu sous le nom de benachin en Gambie et au Sénégal.

Chaque nation a sa propre variante du plat, chaque pays rivalisant pour être connu comme le foyer du meilleur jollof dans une rivalité amicale entre nations connue sous le nom de Jollof Wars. La compétition est particulièrement tendue et torride entre les Nigérians et les Ghanéens, qui ont des styles de cuisine distincts, créant un phénomène culturel qui a engendré de nombreux clips, chansons et cuisines virales.

Pour rappel,

Le thiéboudiène (ceebu jën en wolof, littéralement riz au poisson) a été inscrit en 2021 au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

L’entrée du plat que les Sénégalais consomment dans leur écrasante majorité au déjeuner est intervenue après des années de plaidoyer de la part de la Direction nationale du patrimoine.

« L’UNESCO a ajouté cet art culinaire sénégalais au patrimoine immatériel de l’humanité, à la demande de la Direction nationale qui s’occupe du patrimoine au Sénégal. C’est une façon d’exporter le nom de notre pays. Une façon aussi d’associer le nom de notre pays à quelque chose qui relève de notre génie culinaire, culturel », a expliqué, jeudi, l’ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l’UNESCO, Souleymane Jules Diop, dans une déclaration aux médias.

« Le ceebu jën va susciter plus de curiosité dans le monde, au grand bénéfice de notre économie et de notre tourisme », a-t-il noté.

« Je salue l’inscription du ceebu jën, plat national sénégalais, sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. C’est une belle illustration de la renommée internationale de l’art culinaire sénégalais », s’est réjoui le Président Macky Sall, sur twitter, juste après l’annonce de la nouvelle.