La traditionnelle réunion du gouvernement s’est tenue le mercredi 4 juin. A cet effet plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement. Lors de sa communication, le Premier Ministre s’est focalisé sur la gestion des litiges fonciers, la gouvernance du système de protection sociale et la prévention des risques liés à l’hivernage.

Selon le Premier ministre, la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS) a reçu entre 2024 et 2025, des milliers de plaintes liées à des litiges fonciers, dont la plupart reste, à ce jour, sans solution. Ce sans compter les nombreuses réclamations et demandes d’arbitrage reçus chaque jour à la Primature.

Par ailleurs, Ousmane Sonko a déploré l’accaparement des terres en milieux urbain et rural qui d’après lui sont des sources de “troubles graves à l’ordre public, un préjudice à la cohésion sociale et au développement économique”. Dans ce sens il a demandé aux structures concernées d’apporter une solution “adéquate et diligente à cette question aux enjeux cruciaux”.

Pour parer à cette situation, il a annoncé la stabilisation des Termes de Référence pour une réforme foncière globale et inclusive. Le Premier Ministre a insisté sur le fait que le citoyen-usager sera placé au cœur de ces réformes.

Il a souligné que les assiettes récupérées à la suite des vérifications foncières menées dans les projets d’aménagement urbain comme le Plan d’Urbanisme de Détail (PUD) à Dakar, les lotissements de Daga Kholpa et de Mbour 4 feront l’objet d’une valorisation judicieuse, en particulier, dans le cadre du développement de logements sociaux.

Dans le même ordre d’idées, les propriétaires ayant justifié de la régularité de leurs attributions sont en train d’être rétablis dans leurs droits.