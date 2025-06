Démantèlement de trafiquants de médicaments au marché de Thiaroye

Une importante opération de lutte contre le trafic de médicaments illicites a été menée ce lundi 2 juin 2026, au marché de Thiaroye. Selon nos confrères de Sud Quotidien, cette intervention conjointe de la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC) et de l’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP) a permis de démanteler sept dépôts illégaux de produits pharmaceutiques.

L’action s’est soldée par la saisie de vingt-six sacs de faux médicaments, destinés à alimenter le marché parallèle sans respecter les normes sanitaires. Ces produits dangereux exposaient la population à de graves risques sanitaires. Cette découverte met une nouvelle fois en évidence l’ampleur du trafic de médicaments contrefaits au Sénégal, un phénomène aussi discret qu’alarmant qui affecte tant la santé publique que l’économie légale du secteur pharmaceutique.

Les efforts communs de la BNLPC et de l’ARP pour éradiquer ce fléau continuent. Ils ont réaffirmé leur détermination à traquer sans relâche les contrebandiers avec l’appui des forces de sécurité et des autorités sanitaires. Par ailleurs, des enquêtes sont en cours pour remonter aux fournisseurs et à l’ensemble de la chaîne logistique de ces réseaux criminels.

Les autorités rappellent aux populations l’importance de ne pas acheter de médicaments sur les marchés informels et de signaler toute activité suspecte aux services compétents. Une première lecture de cet article a été rapportée par nos confères de Sud Quotidien.