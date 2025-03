Le quartier Gadaye (Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise) a été secoué hier dimanche, par une tentative d’enlèvement. Un enfant de 11 ans, ressortissant guinéen, a échappé de justesse à des ravisseurs, dont l’un a été appréhendé : un militaire en exercice. Ses complices, à bord d’un véhicule, ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés.

L’incident s’est produit aux alentours de 13h30. A. D., âgé de11 ans, a été approché dans la rue par un homme encagoulé conduisant une moto T-max. Un 4×4 avec deux femmes et un homme à bord suivait de près, raconte L’Observateur dans sa parution de ce lundi. Selon les premiers témoignages, l’individu encagoulé a ordonné à l’enfant de monter dans le véhicule.

Pris de panique, l’enfant s’est réfugié dans une boutique appartenant à son oncle, Alpha D. Le ravisseur présumé l’a poursuivi à l’intérieur, se présentant comme le père du garçonnet et exigeant de le récupérer. Le boutiquier a refusé et demandé à l’homme de retirer sa cagoule.

Cette requête a déclenché la fureur du supposé kidnappeur, qui a asséné un violent coup de poing à Alpha D., lui fracturant le nez et le laissant le visage ensanglanté. À en croire le journal, les cris d’Alpha et de son neveu ont alerté le voisinage. La foule s’est rapidement mobilisée, maîtrisant l’homme encagoulé et le conduisant au poste de police de Wakhinane Nimzatt.

Interrogé, le présumé ravisseur a refusé de parler, marmonnant occasionnellement des mots incompréhensibles, selon les sources policières. La fouille corporelle a permis de découvrir une carte professionnelle de militaire au nom de B. Ndao, habitant à Yeumbeul. L’analyse de son téléphone a révélé une photo de lui en tenue militaire lors d’une mission à l’étranger.

Une enquête a été ouverte afin de trouver l’identité des occupants du 4×4, qui ont pris la fuite. Dans ce sens, les images d’une caméra de surveillance du quartier ont été saisies en vue de relever la plaque d’immatriculation du véhicule et procéder à l’arrestation des deux femmes et du conducteur.