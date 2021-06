FSF : Les 19 recommandations du Collège des présidents au renouvellement des instances

Le Collège des présidents des ligues régionales a formulé des recommandations qui sont au nombre de 19. Le Collège veut un consensus autour du renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).

Des recommandations ont été formulées à savoir le programme de construction et l’équipement des sièges des ligues régionales, maintenir l’organisation annuelle des phases nationales des sélections régionales U17 et U20, démarrer au plus vite le championnat national U17 et soutenir les compétitions U17 en inter ligues, faire accéder 8 clubs régionaux en National 2 au lieu de 4, et augmenter la taille de toutes les divisions.

Autres recommandations : permettre aux ligues de valider les licences séniors des clubs régionaux, et catégories jeunes, revoir la baisse le coût des licences, faire coïncider la 2ème fenêtre avec la fin des phases ALLER des différents championnats ( de la Ligue 1 à la Régionales), définir un schéma directeur des sélections U15, U17 et U20, motiver davantage les Directeurs Techniques Régionaux (DTR), implanter un Centre de développement technique du football dans chaque région, rationaliser les demandes d’affiliation de nouveaux clubs et encourager l’affiliation de nouveaux clubs et encourager l’affiliation de clubs dans des zones non encore couvertes.

Il est, également préconiser de renforcer le programme de formation de cadres techniques et administratifs, revoir la hausse de la subvention allouée aux Ligues, prorata du nombre de clubs et du volume de compétition de chaque ligue.

Il s’agit aussi de mettre en place les subventions aux clubs et Ligues, avant le démarrage de la saison et de procéder au remboursement des transports, dès la fin de chaque phase, demander à la FSF de prendre en charge les frais d’arbitrage en championnat régional senior, inviter l’assemblée générale à adhérer à la construction du consensus large souhaité de la base au sommet, adopter un projet de règlement de gouvernance de la FSF.