Invité sur TV5MONDE, le porte-parole du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Bakary Cissé, a réagi aux révélations du journaliste d’investigation Romain Molina, qui a évoqué des soupçons d’achats de voix et des dysfonctionnements lors de l’élection de la FSF.

Dès l’entame, Bakary Cissé a tenu à rappeler le poids politique de son candidat :« Le président Abdoulaye Fall a bénéficié du soutien de 12 présidents de ligue sur 14 et de 30 % de l’Afrique. Dire qu’il a fallu acheter des voix n’a aucun sens », a-t-il insisté.

Pour lui, les résultats parlent d’eux-mêmes. « Sur 510 votants, Abdoulaye Fall a obtenu 301 voix au premier tour puis 322. Cela signifie une majorité absolue de 60 %. Le scrutin a été démocratique et transparent », a-t-il défendu.