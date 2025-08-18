Mont-Rolland: les recherches se poursuivent pour repêcher le corps d’un garçon noyé dans un bassin

Les recherches entamées dimanche en début de soirée pour retrouver le corps d’un garçon âgé de 12 ans qui s’est noyé le même jour dans un bassin de rétention d’eaux pluviales, à Mont-Rolland, se poursuivaient lundi matin, sans résultat jusque-là.

L’adolescent s’est noyé aux environs de 19 heures dans le bassin de rétention d’eaux pluviales aménagé au cœur de la commune de Mont-Rolland, où il se baignait avec ses camarades.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Thiès et la gendarmerie de Notto se sont déportés sur les lieux du drame