Ziguinchor : 5 jeunes de Lyndiane envoyés en prison pour avoir lynché un…

L’affaire du présumé voleur de porcs lynché dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 août dernier connaît une nouvelle tournure. Cinq jeunes de Lyndiane, quartier périphérique de Ziguinchor, où se sont déroulés les faits, sont actuellement dans les liens de la détention.

Et pour exiger leur libération, des populations dudit quartier ont tenté de manifester. Daniel Diatta, un habitant de Lyndiane, a dénoncé cette brutalité exercée sur le présumé voleur. Toutefois, au nom des populations, il a mis en garde contre “tous ceux qui s’adonnent à ces vols de petits ruminants à Lyndiane”.

En effet, notre interlocuteur dénonce les vols récurrents : “Il y a trop de vols et les populations de Lyndiane ne se font plus confiance. Finalement, quand je vois un de mes cohabitants, je me méfie. Il n’y a pas que les porcs. Il y a les moutons, les chèvres, les poulets. Nous voulons que cela s’arrête. Et les gens sont obligés de se faire justice. C’est ce qui s’est passé dernièrement.” Avant de demander, au nom des siens, la libération de ces jeunes qui sont en prison.