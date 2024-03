Sur des fiches de recueil et de transmission des résultats, des procès verbaux des opérations électorales dans les bureaux de vote du département de Foundiougne , produits par la commission chargée du recensement des votes ,Amadou est en tête avec plus de mille voix par rapport à Bassirou D Faye.

Amadou Ba a obtenu 36492 voix, Bassirou Diomaye Faye : 35927, Khalifa Sall :1035, Alioune Mamadou Dia : 1O98, Thierno Alassane Sall : 624, Anta B Ngom : 564, Cheikh T Dieye et Daouda Ndiaye ont chacun 455, Pape Djibril Fall : 309, Déthié Fall : 304 et les autre ont entre 100 et 90 voix.

130217 personnes ont été inscrites sur les listes électorales , 79455 ont votés pour 78868 suffrages valablement exprimés dans le département de Foundiougne, région de Fatick.