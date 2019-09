Football : Les nouveaux records de Cristiano Ronaldo affolent les Portugais, l’Italie attend déjà Matthijs de Ligt au tournant et l’Argentine étrille le Mexique sans Messi

​Le poker de Cristiano Ronaldo, l’Italie veut voir le vrai de Ligt, le super pouvoir de la Turquie, voici votre revue du jour. En amical, l’Argentine s’est également illustrée des plus belles manières, sans Messi.

Au Portugal ce mercredi, on remercie comme il se doit « notre seigneur des buts », c’est le titre du journal A Bola. Il s’agit bien entendu de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or s’est offert un quadruplé mardi soir, en Lituanie (victoire 5-1). C’est ce qu’on appelle un « poker » comme le souligne justement O Jogo. Grâce à celui-ci, CR7 compte désormais 93 buts en sélection, et n’est plus qu’à 16 buts du record de l’Iranien Ali Daei, le meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales. Dans le quotidien Record c’est « CR702 », puisque Cristiano dépasse également la barre des 700 buts en carrière grâce à ce « poker ».

Où est le vrai de Ligt ?

En Italie, Tuttosport affiche Matthijs de Ligt à sa Une avec cette phrase « voilà le vrai de Ligt ». « Ses belles performances avec la sélection néerlandaise garantissent que le défenseur a retrouvé de l’assurance et sa capacité de leadership », décrypte le journal italien après cette trêve internationale. En effet, chez les Italiens, on se tarde de voir « le vrai » de Ligt sous le maillot de la Juventus. Depuis son transfert cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, le défenseur n’a toujours pas convaincu les Bianconeri.

Attention à la Turquie

En l’emportant 4 à 0 en Moldavie, les Turcs ont encore impressionné. La Turquie passe même devant la France au classement du groupe H. Dans la presse locale, à l’instar de FotoMaç, on se sent pousser des ailes, en évoquant le « super pouvoir » de cette sélection. Attention donc à ces Turcs, qui ont battu les Français en juin dernier, et qui pourraient continuer d’embêter les tricolores jusqu’au bout. La rencontre France-Turquie le 14 octobre prochain au Stade de France sera d’autant plus décisive.

L’Argentine sans pitié

Privée de Lionel Messi, toujours indisponible pour blessure, l’Argentine affrontait dans la nuit le Mexique. Une rencontre que la sélection albiceleste a facilement remportée sur le score de 4 buts à 0.

Le grand bonhomme du match a été le joueur de l’Inter Milan Lautaro Martinez. L’ancien pensionnaire du Racing Club a signé un triplé, portant ainsi à 9 réalisations en 13 matches son bilan en équipe nationale. A noter également que le Parisien Leandro Paredes a lui aussi trouvé le chemin des filets.

