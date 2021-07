Fonction publique : Guy Marius Sagna ‘’réhabilité à son insu’’

Il l’a fait savoir dans une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction. ‘’Il a fallu quatre années pour que Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé, me réhabilite en m’affectant le 29 mars 2021, et trois mois pour que j’en sois informé par la rue dakaroise. Que cela me soit fait me laisse de marbre. Mais le drame, c’est que c’est ainsi que les problèmes de santé, d’éducation, de sécurité, d’emploi… des Sénégalais sont pris en charge’’, dit-il.

En fait, en 2014, GMS soutient être sanctionné par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, à l’époque, Éva Marie Coll Seck, en l’affectant trois fois en deux mois avant de l’envoyer, dit-il, dans un bâtiment infect et dangereux.

‘’Depuis plusieurs années, j’ai écrit et dit que je refusais de travailler dans un bâtiment menaçant ruine, à la fenêtre de laquelle les voisins versent leurs eaux de leurs fosses et où il faut demander aux habitants voisins quand j’ai envie d’uriner…’’, dénonce-t-il.