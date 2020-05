Après le choc de la nouvelle lâchée comme une bombe par le Pr Moussa Seydi -qui a annoncé que l’hôpital régional de Ziguinchor ne disposait pas d’appareils respirateurs-, c’est le ridicule des autorités sanitaires qui a remplacé la stupeur de leur amateurisme.

Passé le temps de la colère, c’est la pitrerie couvrant la sortie médiatique des autorités sanitaires du Sénégal qui occupe les conversations à Ziguinchor. Ici, dans la région méridionale du Sénégal, il se raconte que les respirateurs envoyés en urgence par le ministère de la santé, pour faire taire les critiques de leur collègue, le professeur Moussa Seydi, le patron du centre des maladies infectieuses, ne sont pas fonctionnels. A en croire des sources médicales qui se sont confiées à Kéwoulo, « les appareils sont venus sans leurs accessoires.«

Et ces manquements font que le plus grand centre hospitalier de toute la Casamance ne peut prendre en charge correctement des cas graves de covid-19. Dans une précédente publication faite par Kewoulo, le Dr Adama Ba Faye, médecin-réanimateur sénégalais basé en France et invité à se prononcer sur les 12,5 milliards de F CFA envoyés par le président Macky Sall à sa diaspora, avait pourtant déclaré que: «il fallait investir cet argent dans la construction et l’équipement d’hôpitaux fonctionnels. J’aurais aimé que l’Etat mette un peu plus l’accent sur l’équipement de nos hôpitaux en service de réanimation. Parce que, c’est la réanimation qui permet de sauver des malades Covid.» Mais, ces mises en garde n’ont jamais été suivies.

Au lendemain de cette sortie d’un expert qu’on ne peut soupçonner ni d’opposant encore moins charlatan, le gouvernement s’est entêté d’annoncer, en grandes pompes, l’envoie de fortes d’argent à sa diaspora alors même que les hôpitaux sénégalais sont sans le minimum vital. Comme on le voit ici, si le Sénégal a, jusque-là, gagné la bataille du traitements des symptômes du Covid-19, il va certainement perdre beaucoup de malades lorsque le combat se situera au niveau du sauvetage des patients atteints de syndromes respiratoires aiguës et ou graves. Parce que à ce niveau, seuls les appareils de respiration permettent de ramener à la vie des patients presque perdus.

Ne voulant pas cautionner ce laxisme de l’Etat et se faire complice de la non assistance à personnes en danger -comme le leur demandent les services de Abdoulaye Diouf Sarr-, le Pr Ansoumana Diatta a décidé de prêter sa voix à celle du Pr Moussa Seydi. Et crier pendant qu’il a encore de la voix. Hier, il a fait savoir que « Ziguinchor veut de matériels dignes de ce nom pour faire face aux cas graves. » A en croire cet éminent praticien de la médecine, la situation de l’hôpital régional de Ziguinchor ne lui permet pas de faire face aux défis du moment.

« Les deux respirateurs qui sont arrivés, sont sans accessoires et ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan. Ils sont non fonctionnels, ce qui est déplorable. Ziguinchor a un déficit sur le plan matériel, ce qui fait que le personnel médical rencontre souvent des difficultés dans la prise en charge des patients ». Espérons simplement que, cette fois-ci, les services de Abdoulaye Diouf Sarr ne sortiront pas un communiqué pour déclarer que, au moment où le Pr Diatta faisait cette sortie, le matériel était déjà en cours de route, remis à un charretier; puisque les 7 places ne circulent plus. Et qu’à l’avenir il doit éviter d’étaler le linge sale des carriéristes, manipulateurs et politiciens sur l’espace public.