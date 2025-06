Fermeture temporaire des bureaux du CORED : une alerte sur la précarité des organes d’autorégulation

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a annoncé ce mercredi la fermeture provisoire de ses bureaux situés à la Maison de la Presse Babacar Touré à Dakar. La décision, rendue publique à travers un communiqué officiel, est motivée par des difficultés financières persistantes qui entravent le bon fonctionnement de l’institution.

Selon le CORED, cette fermeture, décidée « jusqu’à nouvel ordre », fait suite à l’impossibilité pour le Bureau de continuer à faire face aux charges de fonctionnement, faute de budget alloué pour les exercices 2024 et 2025. Le personnel permanent, recruté pour le Secrétariat général, aurait enduré jusqu’à 14 mois d’arriérés de salaires avant que cette mesure ne soit finalement actée.

L’organe d’autorégulation, qui œuvre depuis plus d’une décennie pour le respect de l’éthique journalistique au Sénégal, pointe du doigt le non-versement des allocations prévues par le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), tel que stipulé dans le Code de la Presse aux articles 46 et 53. L’épuisement des ressources additionnelles a rendu insoutenable la gestion quotidienne de l’organisme, qui reste par ailleurs animé en grande partie par des bénévoles au sein de son Bureau, de sa Direction et du Tribunal des pairs.

Malgré cette fermeture, le CORED tient à rassurer sur la continuité de ses missions de veille et de régulation, tout en appelant les autorités compétentes à une application rigoureuse de la loi pour garantir la pérennité de l’autorégulation des médias, considérée comme un pilier essentiel de la démocratie.