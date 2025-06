Forum économique mondial d’été à Tianjin : Ousmane Sonko plaide pour une Afrique moteur de la croissance mondiale

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a livré ce mercredi une adresse remarquée lors du Forum économique mondial d’été, appelant la communauté internationale à considérer l’Afrique comme le nouveau levier de croissance économique planétaire. Dans un contexte de recomposition des équilibres géopolitiques, il a présenté le continent comme un acteur incontournable de la dynamique mondiale.

Invité à intervenir au sein d’un panel dirigé par Peter Brabeck-Letmathe, président du conseil d’administration du Forum économique mondial, Ousmane Sonko a dressé un tableau optimiste, mais lucide, des opportunités qu’offre l’Afrique.« Le monde a besoin d’explorer de nouveaux pôles de croissance, et l’Afrique se présente aujourd’hui comme l’un des rares espaces capables de répondre à cette exigence », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de capter les dividendes d’une conjoncture économique en pleine mutation.

Le Premier ministre a insisté sur les deux grandes sphères de la compétition mondiale : l’économie numérique d’un côté, et l’économie productive – agricole, industrielle et minière – de l’autre. Selon lui, l’Afrique, avec son potentiel démographique, ses ressources et ses besoins croissants en infrastructure, représente une terre d’accueil naturelle pour ces secteurs en pleine expansion.

Ousmane Sonko a mis en avant la stabilité et les atouts structurels du Sénégal pour séduire les investisseurs.« Tous les pays africains ne sont pas au même niveau de préparation, mais certains, comme le Sénégal, offrent déjà toutes les garanties d’un investissement sécurisé et rentable », a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement a annoncé l’organisation prochaine à Dakar d’un forum international sur l’investissement, invitant les décideurs économiques présents à Tianjin à y prendre part pour découvrir les nombreuses opportunités offertes par le pays.

Fidèle aux engagements du président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a réaffirmé que la gouvernance vertueuse demeure au cœur du projet politique porté par les nouvelles autorités.« Le socle de notre engagement politique, c’est la transparence et la reddition de comptes. Des mécanismes sont mis en place pour que ceux qui ont géré les affaires publiques puissent répondre de leur gestion », a-t-il expliqué.

Tout en assurant que cette démarche n’a pas ralenti l’activité économique, le Premier ministre a évoqué les discussions en cours avec le Fonds monétaire international pour un nouveau programme de financement, preuve selon lui de la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers.

Il a par ailleurs exprimé son ambition de s’inspirer des trajectoires de développement rapide observées en Asie, notamment en matière de planification rigoureuse et de suivi des politiques publiques.« L’Afrique n’a pas besoin de réinventer la roue. Les expériences qui ont porté leurs fruits ailleurs peuvent aussi réussir ici, à condition d’être adaptées et bien mises en œuvre », a-t-il affirmé, appelant à une plus grande rigueur dans l’exécution des projets.

En clôture de son intervention, le Premier ministre a livré un message empreint d’optimisme, invitant les investisseurs internationaux à faire le pari de l’Afrique.« Notre continent n’est pas une terre de risques, mais un espace d’opportunités. À nous de créer les conditions de confiance et d’efficacité pour que l’investissement devienne un levier de transformation. »