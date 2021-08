Fermeture annoncée de 700 unités de production d’eau en sachet: près de 30 mille emplois menacés

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall est dans une perspective d’arrêter la production de sachets en plastique. Quitte à éliminer près de trente mille, a indiqué Walfadjri dans sa livraison de ce mercredi.

En effet, le ministre a réuni lundi pendant plus de deux tours d’horloge les producteurs d’eau en sachet, dans le but d’appliquer la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la réduction de l’incidence du plastique sur l’environnement. L’application d’une telle mesure entraînerait immédiatement l’arrêt de production d’eau de 700 unités et menacerait près de «30 000 emplois directs et indirects», selon les producteurs d’eau.

Mais, pour le ministre Abdou Karim Sall, rien ne saurait arrêter sa volonté de faire appliquer la mesure. D’après le journal, très ferme, il a réaffirmé, au cours de la rencontre, sa volonté d’arrêter la production des sachets d’eau quelles qu’en soient les conséquences. Les producteurs, pour leur part, ont estimé que dans cette phase de résilience et de pandémie covid-19, il n’est pas opportun de supprimer des emplois. Très réceptifs, ils ont exprimé leur volonté de «migrer vers le plastique biodégradable, pour moins impacter sur l’environnement et sauvegarder les emplois».