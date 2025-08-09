Une mère de famille de 26 ans, A. Gning, divorcée et mère de trois enfants, a été condamnée à trois mois de prison ferme pour « mise en danger de la vie d’autrui. Résidant à Malika. » Elle récupérait des cubes de bouillon jetés à la décharge de Mbeubeuss, les reconditionnait et les revendait comme neufs.

D’après les éléments rapportés par L’Observateur, la prévenue a été arrêtée le 1er août dernier, alors qu’elle détenait des sachets de bouillon, certains encore emballés, d’autres réduits en poudre et prêts à être reconditionnés. Devant le tribunal, elle a expliqué avoir agi par manque de moyens financiers, ignorant, selon ses dires, le danger sanitaire que représentait cette pratique.

« Je ne savais pas que ces bouillons étaient impropres à la consommation », a-t-elle affirmé, ajoutant qu’elle en avait même utilisé pour préparer les repas de ses trois enfants, âgés de 2, 5 et 7 ans.

Le procureur a rejeté toute circonstance atténuante, déclarant : « Vous avez choisi la facilité, au mépris de la santé publique. » Il a rappelé que ces produits, initialement destinés à la destruction, représentaient un risque majeur pour la population.

L’avocat de la prévenue a sollicité la clémence du tribunal, soulignant sa situation précaire. « La société est impitoyable avec ces femmes laissées à elles-mêmes. Une peine ferme serait aussi une punition pour ses enfants. » À l’issue des débats, le tribunal a écarté l’accusation de fabrication sans autorisation, mais a retenu celle de mise en danger de la vie d’autrui. La jeune femme devra purger une peine de trois mois de prison ferme.