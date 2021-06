Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict, hier, dans l’affaire opposant Mme Aïssatou Seydi à son époux, Mamadou Diop dit Diop Iseg. Attrait à la barre pour avoir utilisé de “faux documents” dans le but de s’approprier la villa achetée à Sacré-Cœur par Aïssatou Seydi, son épouse, le PDG de l’institut Iseg a été relaxé de toutes poursuites.

Pour rappel, Mamadou Diop avait produit des documents administratifs attestant que c’est lui qui aurait mandaté son épouse pour acheter une villa à son nom. Et que cette dernière aurait abusé de sa confiance pour s’approprier ladite maison. A l’en croire, “c’est lors d’une réunion du Conseil d’Administration de l’Iseg” que ce mandat aurait été donné à Mme Diop, née Aïssatou Seydi, alors Directeur général de l’Iseg. Et c’est là où se trouve tout le problème et valu à Mamadou Diop sa comparution devant le tribunal: Enregistré comme un GIE n’appartenant qu’à Mamadou Diop et sa mère, L’iseg ne peut disposer d’un Conseil d’administration. Aussi, les prétendus membres de ce fantomatique conseil d’administration ont pratiquement tous nié avoir participé à cette réunion et avoir donné leur aval pour mandater Aïssatou Seydi. Suffisant pour asseoir le faux et l’usage de faux.

Mais, les juges, qui se sont penchés sur ce dossier, ont décidé de relaxer Mamadou Diop pour ce chef. En même temps, ils ont décidé de débouter la plaignante de sa demande de paiement de préjudices estimés à 500 millions de CFA. Aussi, Mamadou Diop -qui réclamait 100 millions de dommages et intérêts- a, lui aussi, été débouté purement et simplement. Si le camp de Mamadou Diop s’est contenté de ce résultat, pour crier victoire, celui de Aïssatou Seydi, lui, refuse de s’en tenir à ce verdict. Dès hier, Me Mohamed Mahmoune Fall et Me Bamba Cissé ont fait savoir qu’ils faisaient appel de cette décision. En attendant cet autre face à face, Mamadou Diop et l’autre partie de sa famille, Mbissine Ndiaye et ses enfants, continuent d’occuper la villa qu’ils ont envahi depuis le 26 Janvier 2020.

Pour rappel, alors qu’elle avait fini d’équiper sa maison construite depuis quatre ans et s’apprêtait à y déménager, Aïssatou Seydi a appris que Mamadou Diop et son autre épouse, Mbissine Ndiaye, devaient l’y précéder pour s’y installer. Aussitôt, elle a précipité les choses et, avec ses sœurs et sa fille, s’est installée dans sa nouvelle villa à 15 heures, ce fameux 26 janvier 2020. A 17 heures, Mamadou Diop, Mbissine Ndiaye et Abiba ont, sans aucun bagage, débarqué dans la même fameuse résidence, entourés de gros bras, pour forcer l’entrée. Et, depuis lors, en plus de s’y être confortablement installés, Diop Iseg et l’autre partie de sa famille ont utilisé tous les moyens d’intimidation et de violence à l’encontre de Aïssatou Seydi et des siens pour les obliger à quitter la fameuse villa. Et depuis lors, Aïssatou Seydi attend que la justice tranche pour pouvoir reprendre “son bien”, puisque légalement elle est la propriétaire de la villa, si l’on en croit les titres de propriétés.