Faux et usages de faux : L’étudiante prend un vol à Cotonou et atterit à la Mac de Mbour

L’étudiante Camerounaise, S. G. Petonzpa a pris un vol à Cotonou pour atterrir malheureusement à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour.

Assise au banc des accusés, son rêve était d’aller en France pour y continuer ses études. Un rêve qui l’a menée tout droit en détention.

C’est d’une voix calme qu’elle a narré le récit de son rêve avorté.

“Une personne m’a interpellée, elle m’a dit que si je voulais voyager, elle pouvait me faciliter toutes les démarches. Elle m’a dit de lui donner trois millions francs CFA. Qu’elle allait tout régler. Elle m’a remis des documents dont un passeport et une carte d’identité. Je lui ai fait remarquer que la photo et le nom sur les papiers n’étaient pas les miens. Mais elle m’a assuré que ce n’était pas un problème ; que beaucoup de gens voyagent ainsi. Que personne ne se rendrait compte de rien’’.

Son envie de voyager plus forte que tout, l’étudiante Camerounaise n’a pas trop réfléchi aux conséquences que son acte pouvait lui valoir. Elle s’est donc rendue à l’aéroport pour prendre le vol prévu.

Malheureusement, elle a été interpellée à l’aéroport de Diass et jugée aux flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour. Finalement, le tribunal a rendu un verdict de 1 mois assorti du sursis.