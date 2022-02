Faux et usage de faux: Le recteur de l’Ucad attrait au tribunal correctionnel

Les membres de l’USB Sudes de l’Institut français pour les étudiants étrangers (IFE) ont cité à comparaître le 23 février 2022, le Recteur Ahmadou Aly Mbaye et Abdoulaye Diouf auprès du tribunal correctionnel de Dakar. Dans un communiqué rendu public, ce vendredi, les deux mis en cause sont accusés par les enseignants-chercheurs de faux et usage de faux, délits commis à l’occasion de la nomination irrégulière de Abdoulaye Diouf comme directeur de l’IFE.