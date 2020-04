Faux communiqué sur l’ouverture des écoles : Le ministère de l’Education annonce une plainte

Un faux communiqué attribué au ministère de l’Education nationale et fixant le retour en classes au 4 mai circule sur les réseaux sociaux. Le document en question est daté du 28 avril. ‘’C’est un faux document qui ne nous engage pas, puisque la décision de rouvrir les écoles et établissements scolaires est une prérogative du chef de l’Etat qui fixe, par décret, le découpage du calendrier scolaire’’, souligne le directeur de la formation et de la communication, Mamadou Moustapha Diagne, joint par Seneweb.

Avant cela, un autre faux communiqué daté du 23 avril sur la même question avait circulé. Face à la répétition des faits, les services de Mamadou Talla ont décidé de saisir la Justice.

« Le ministère de l’Education nationale, comme mesure conservatoire, va porter plainte contre X. Nous sommes en train de travailler sur le document que nous allons tracer. Et lorsque les auteurs seront découverts, nous allons enclencher les procédures judiciaires, conformément à la loi », ajoute Diagne.