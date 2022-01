Le directeur cependant « ne peut pas se lever un beau jour et décider d’augmenter ses indemnités. C’est au cours d’une rencontre avec le conseil d’administration qu’il a été proposé et validé de rehausser ses primes. Étant celui qui dirige cette structure hospitalière, il y avait près de 6 médecins qui avaient une rémunération bien supérieure à la sienne », a précisé le docteur Guèye. « Ce qui me semble anormal. Je n’ai jamais vu un agent avoir un plus grand salaire que son directeur », fait-il savoir. « Avec une telle augmentation, le directeur gagne un salaire digne d’une autorité de son standing » dit-il.

Dr Ousmane Gueye ajoute avoir déjà beaucoup contribué à l’amélioration des conditions de ses agents. « Je suis arrivé dans cet hôpital, le 06 janvier 2021, la première décision que j’ai prise le 31 mars 2021, c’était d’introduire dans les primes de motivation, le personnel stagiaire qui était laissé en rade. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 25 et tous bénéficient de la prime de motivation. Pour renforcer les services, rien qu’en 2021, j’ai recruté 25 stagiaires rémunérés. J’avais aussi trouvé des revendications de primes de logement pour 13 surveillants de service. On n’arrivait pas à trouver des logements pour les héberger, alors, ils ont demandé à ce qu’ils soient payés en numéraire à raison de 60.000f. J’ai accédé à leur demande. J’avais aussi trouvé des revendications de prime de garde et d’astreinte. Cela aussi nous a coûté 20 millions », relève Dr Ousmane pour attester de sa bienveillance envers les travailleurs de la structure qu’il dirige.