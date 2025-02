Ce jeudi 13 février marque une étape cruciale pour Mouhamadou Ngom, mieux connu sous le nom de Farba, député maire de la commune d’Agnam, région de Matam. Il doit comparaitre devant le pool des juges d’instruction . Cette audience fait suite à une enquête déclenchée par le procureur financier, s’appuyant sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Ce rapport vise à éclaircir des soupçons de blanchiment d’une somme colossale, estimée à 125 milliards de francs CFA.

En interrogeant nos confrères de Sud Quotidien, Me Amath Thiam, président de l’Association justice sans frontière, a partagé son point de vue sur les différents scénarios possibles de cette rencontre judiciaire. Selon lui, malgré la nouveauté de cette juridiction spéciale créée en 2023, les procédures restent guidées par le Code de procédure pénale. Devant le pool des juges d’instruction , l’identité de M. Ngom lui sera confirmée, de même que les accusations portées contre lui par le Parquet financier. Ce réquisitoire contient une description des faits, des infractions présumées et des sanctions potentielles », explique Me Thiam.

La levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, intervenue le 24 janvier dernier, a préparé le terrain pour cette comparution. Cependant, comme le souligne Me Thiam, le déroulé de cette première audience demeure entre les mains des juges instructeurs. « Il leur appartient d’évaluer les charges présentes dans le dossier. Ils pourraient choisir de décerner un mandat de dépôt ou opter pour un contrôle judiciaire, conformément à l’article 127 du Code de procédure pénale. Il n’existe que ces deux voies possibles », conclut-il lors de son entretien avec Sud Quotidien.