“Centre Ansoumana Dione de Kaolack”: des nouvelles découvertes qui montrent la profondeur du scandale

Les révélations ne cessent de pleuvoir sur les conditions et causes de l’attribution du centre de traitement des malades mentaux de Sing Sing à Ansoumana Dione. Cet établissement de santé, baptisé jadis du nom de Imam Assane Cissé et géré depuis sa mise en fonction par le Dr Alioune Seck avant d’être confié, sur ordre du président Macky Sall, est au coeur de grosses polémiques.

À en croire à des sources proches du dossier, le site sur lequel est érigé ce qu’est aujourd’hui le centre social de Sing-Sing est large de 4ha. Construit par l’Etat du Sénégal, il a été obtenu grâce à la plaidoirie de l’association de Ansoumana Dione qui croit qu’il n’y a pas assez de structures au Sénégal pour venir en aide aux malades mentaux. Si le terrain comme le bâtîment ont été acquis par l’Etat du Sénégal, nos informateurs ont fait savoir que le président Abdoulaye Wade l’avait attribué à l’association sénégalaise pour le suivi et l’assistance des malades mentaux (ASSAM) dirigé depuis lors par, Ansoumana Dione. Mais, pour des raisons que notre enquête n’a toujours pas pu déterminer, il a confié la gestion à la Direction de la santé et de l’Action sociale qui y a affecté des fonctionnaires: une administration et du personnel de santé/

“L’état y avait affecté un personnel qualifié composé de médecins psychiatres, d’infirmiers et autres qui assuraient le traitement et le suivi des malades sur place. Tout se passait bien et les patients étaient constamment contrôlés et évalués.” A affirmé une source anonyme consultée par Kéwoulo. Nos informateurs de soutenir que tout aurait changé lorsqu’un ordre venu du président Macky Sall et transmis par le ministre Marie Khémesse Ngom est venu tout changer. “Le centre est repris des mains des experts et confié avec un gros budget à un non sachant, une personne sans niveau ni la qualification professionnelle requise.” Regrette-t-on aujourd’hui.

Et comme ceci ne suffisait pas comme cadeau, Ansoumana aurait recruté et confié des postes de responsabilité à ses proches parents. Pire, nos interlocuteurs informent que les malades qui étaient consultés et suivi au sein du centre se retrouvent contraints d’êtres évacués ailleurs pour se faire consultés faute de personnel qualifié traitant en internat.