Farba Ngom face à la justice : l’Assemblée nationale enclenche une enquête historique

L’Assemblée nationale du Sénégal a récemment mis en place une commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom. Cette démarche, initiée lors d’une session plénière sans débat, a été qualifiée de simple formalité par Aïssata Tall, qui s’est exprimée à l’issue de cette réunion.

Selon Aïssata Tall, la ratification de la création de cette commission constitue une étape administrative nécessaire avant d’entamer l’examen approfondi du dossier. Elle a souligné que les groupes parlementaires, notamment Takku Wallu et les non-inscrits, sont représentés au sein de cette structure. « Cette commission fera son travail. Nous serons présents pour veiller au respect des règles. Nous interviendrons pour objecter lorsque cela sera nécessaire, » a-t-elle affirmé, ajoutant que son groupe restera vigilant face aux arguments avancés par le parquet financier. La commission ad hoc aura pour mission d’étudier minutieusement le dossier avant qu’une nouvelle session plénière ne soit convoquée pour décider du sort de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Cette future plénière sera marquée par des débats où chaque groupe parlementaire pourra s’exprimer sur la procédure et le fond de la demande. Aïssata Tall a insisté sur l’approche critique et rigoureuse de son groupe face à ce processus : « Nous dénoncerons les irrégularités si nécessaire et approuverons ce qui est justifiable. Mais, il est peu probable que nous validions une procédure qui manquerait de transparence ou d’équité ». Elle a également réaffirmé l’engagement de son groupe à informer le peuple sénégalais et la communauté internationale une fois toutes les étapes franchies. « Nous serons fidèles à notre responsabilité envers le peuple en dénonçant toute tentative d’opacité ou d’injustice, » a-t-elle déclaré. Il convient de noter, comme l’ont rapporté nos confrères de Kawtef, que les groupes parlementaires suivront de près les travaux de la commission afin de garantir un processus transparent et impartial.