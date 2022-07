Face à l’interdiction de manifester: Amnesty International lance une campagne mondiale

Le droit de manifester est actuellement la cible d’une menace croissante et sans précédent dans toutes les régions du monde, a déclaré Amnesty International. A travers un communiqué reçu par Seneweb, l’organisation internationale annonce le lancement d’une nouvelle campagne mondiale dénommée ‘’Protégeons les manifs’’ et destinée à contrer les efforts redoublés et élargis que certains États déploient pour saper ce droit fondamental.

Dans le rapport, l’ONG remarque que «de la Russie au Sri Lanka, en passant par la France, le Sénégal, l’Iran et le Nicaragua, des États ont entrepris de mettre en œuvre un éventail de plus en plus large de mesures visant à réprimer la dissidence organisée. (….) Des manifestants se heurtent à plusieurs obstacles ardus et à des mesures restreignant le droit de manifester ; recours abusif à la force, violence et stigmatisation, les groupes marginalisés et discriminés rencontrent encore plus de difficultés’’.

Selon le document, la campagne ‘’Protégeons les manifs’’ a pour objectif de dénoncer les attaques contre les manifestations pacifiques, de défendre les personnes visées et de soutenir les causes portées par les mouvements sociaux en faveur de changements dans le domaine des droits humains. ‘’Les autorités, presque sans exception, ont réagi à cette vague de protestation de grande ampleur de manière obstructionniste, répressive et souvent violente. C’est pourquoi nous mobilisons, rappelons haut et fort aux dirigeants notre droit inaliénable de manifester, d’exprimer des revendications et de réclamer un changement, librement, collectivement et publiquement’’, a déclaré Agnès Callamard, Secrétaire générale d’Amnesty International.