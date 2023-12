Expo Doha 2023 : Les temps forts de la célébration de la Journée nationale du Sénégal

Au-delà de la solennité, la réussite de l’organisation de la journée nationale du Sénégal à l’exposition internationale horticole Doha 2023 était plus qu’un défi pour le comité d’organisation du Sénégal dirigé par le commissaire général de section, Zahra Iyane Thiam.

Il était d’abord question de faire plus et mieux que lors de la cérémonie d’ouverture officielle du pavillon en donnant cette fois ci un cachet à la hauteur de l’hôte du jour, le Président de la République Macky Sall. Les trois moments forts de la journée illustrent parfaitement le travail méticuleux abattu pendant des mois pour en arriver là. Les agents de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), épaulés par leurs collègues de la direction des Eaux et Forêts et la Direction de l’horticulture, ont travaillé nuit et jour pour faire du pavillon Sénégal ce qu’il est devenu aujourd’hui.

L’Expo House et la cérémonie officielle

Le Sénégal était à l’honneur. Une trentaine d’ambassadeurs, des commissaires généraux de section de plusieurs pays, des ressortissants Sénégalais résidents au Qatar ainsi que d’autres invités ont pris d’assaut la place dite Expo House pour assister à la cérémonie officielle présidée par le président de la République Macky Sall qui s’est réjouie de la belle participation du Sénégal à cet évènement.

Dans la foulée, le Président de la République a remercié la Directrice Générale de l’Asepex pour le travail acharné qui a abouti à ce résultat.

Visite des pavillons Qatar et Sénégal

La visite guidée a démarré au pavillon du pays hôte. En compagnie du commissaire général de section du Sénégal de l’ambassadeur du Sénégal au Qatar ainsi que des autorités Qataris et d’autres invités, le chef de l’Etat a fait le tour de l’exposition en format digital du Qatar qui ambitionne de reverdir le maximum d’espace possible tout en révolutionnant son sous-secteur horticole.

Sa visite s’est terminée au pavillon Sénégal où il a fait le tour des stands des artisans ainsi que le paysage aménagé où il a eu droit à une explication détaillée des différentes espèces de plantes par la Directrice Général de l’ASEPEX, Madame Zahra Iyane Thiam.

Le forum économique

C’était un moment phare de la journée nationale. En effet le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE et l’Agence pour la Promotion des investissements et des grands travaux (APIX) avaient la lourde tâche de vendre la destination Sénégal en attirant les investisseurs Qataris à travers leurs différentes présentations.

C’est ainsi que le Directeur du BOS a dressé le bilan du plan Sénégal Émergent sur les 10 ans caractérisé aujourd’hui par un environnement des affaires propice à l’investissement avec un cycle de croissance remarquable depuis son lancement.

Auparavant, le Directeur Général de l’APIX est également passé à l’exercice faisant une explication détaillée de quelques réalisations du Sénégal notamment le Train Express Régional entre autres projets qui impulsent aujourd’hui le développement du Sénégal.

Le irecteur général de l’ANAT est également revenu sur quelques résultats sur le plan de l’agriculture avec des produits destinés à l’exportation. Ce qui a permis aujourd’hui au Sénégal d’équilibrer la balance commerciale qui était jadis dominée par l’importation des produits agricoles.