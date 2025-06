« Exercice illégal de la médecine » : deux Tiktokeuses et une infirmière arrêtés

Deux influenceuses bien connues sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une infirmière, ont été arrêtées par la Cybersécurité pour « pratique destinée à la médecine esthétique ». Selon L’Observateur, un stock de produits pharmaceutiques comprenant de la lidocaïne utilisée pour anesthésier, du lipo lab destiné à brûler les graisses et des seringues à insuline ont été saisis.

L’une des influenceuses, installée à Pikine (banlieue dakaroise), animait régulièrement des Lives pour vanter les prétendus effets « miraculeux » de ses produits pharmaceutiques. La seconde opérait en partenariat avec une infirmière, ce qui leur permettait de proposer des interventions plus complexes, rapporte le journal dans sa parution de ce vendredi. Les mises en cause, issues de deux réseaux distincts, proposaient des prestations telles que « le grossissement des fesses ou des seins, ainsi que des injections esthétiques à base de produits non homologués ».

Les trois femmes vont être déférées ce vendredi d’après le quotidien d’information devant le Procureur de Dakar. Elles sont poursuivies pour « exercice illégal de la médecine, détention et vente de produits pharmaceutiques non autorisés, et mise en danger de la vie d’autrui ».