Exclusivité : Le Pdg du groupe Holding Amar reçu au Palais de la République

Le président Macky Sall a reçu hier au palais de la République aux environs de 19heures Cheikh Amar dans le cadre d’un entretien portant en partie sur la triste nouvelle qui a touché récemment la famille Amar (décès de Ameth Amar) mais aussi sur les efforts fournis pas le patron du groupe Holding Amar sur l’agriculture nationale.

Une rencontre qui a duré quatre tours d’horloges… A noter aussi que Cheikh Amar a toujours été un ami proche du couple Sall car ayant toujours entretenu une relation amicale et particulière avec la première dame Marième Faye Sall et cela bien avant que cette dernière n’accède au palais. L’on signale qu’au cours de cette rencontre le chef de l’Etat a présenté ses sincères condoléances à la famille suite au rappel à Dieu de Ameth Amar et s’engage à prendre toute disposition nécessaire pour l’arrivée du corps depuis Paris vers Dakar ce vendredi 26 Juillet. Entre autres point de cet entretien, le président de la république a eu à féliciter M. Amar pour sa nomination au Golden Europe Awards et l’encourage davantage dans son travail et pour ces nombreux efforts fournis à faire paraitre le Sénégal au niveau international.

Il est vrai que la complicité entre ces deux hommes ne date pas d’aujourd’hui car lors des dernières campagnes présidentielles Cheikh Amar a mis à la disposition du chef de l’Etat et de sa coalition Bby des voitures de sa boîte Holding Amar et cela durant tout au long de la campagne.