C’est une exclusivité Kewoulo. L’avocat des « gamins vengeurs » de la dignité de Djeyna est en colère. Au micro de Kewoulo, Me Clédor Ciré a déclaré que pour première fois de sa carrière, il a assisté avec cette Djeyna Baldé à la mise en place d’un bloc de lobbies pour tirer Mamadou Diop d’affaire.

Me Clédor Ciré est fâché. Trés remonté contre les pressions qui entourent ce dossier Diop Iseg. Il l’a fait savoir à Kewoulo dans un bref entretien téléphonique. Pour celui qui est pourtant habitué à batailler fermes pour des dossiers presque indéfendables, « c’est la première fois de sa vie (qu’il voit) autant de lobbies se lever pour sauver la tête d’une personne accusée d’un crime aussi grave que le viol sur mineure. » Sans entrer dans les détails de ce qu’il compte faire pour se faire entendre, Me Clédor Ciré Ly a déclaré qu’il ne laissera pas « des gens, tapis dans l’ombre saboter, cette enquête judiciaire pour sauver Mamadou Diop. »

Pour le meilleur procédurier du Sénégal, « cette enquête ne pourra pas se faire au détriment des droits d’une gamine. » Aussi, alors que le pays est suspendu aux décisions de la cybercriminalité, Me Clédor Ly a déclaré: « J’ai été le premier à dire qu’il faut préserver la présomption d’innocence de Diop et de ses enfants. Je veux une enquête objective, dans cette affaire. Que la vérité éclate. On ne doit pas utiliser des lobbies ou des positions pour fourvoyer une enquête judiciaire. On doit laisser la cybercriminalité faire librement son travail et transmettre le dossier au procureur. »