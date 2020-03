Covid-19 : La LD appelle à la « transparence dans la communication du traitement des patients »

Lors d’une réunion à la Permanence nationale de leur parti, sous la présidence du camarade Nicolas Ndiaye, Secrétaire général, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique (LD) s’est prononcée sur la situation nationale fortement marquée par le coronavirus.

La haute instance a d’emblée exprimé sa vive préoccupation face à la propagation de l’épidémie Covid 19. Dans un communiqué de presse, elle appelle l’ensemble des Sénégalais au respect strict des mesures d’hygiène préventives pour éradiquer la propagation du virus.

« Il est impératif que toutes les forces vives de la Nation se mobilisent, au-delà de leurs convictions partisanes, pour faire face, d’ores et déjà, à cette épidémie dont les conséquences sur la santé des populations et sur l’activité économique peuvent être désastreuses »,

notent Moussa Sarr et Cie. Qui engagent leurs militants « à initier des campagnes de sensibilisation et d’information ou à y participer partout sur le territoire national ».

Après s’être félicité de l’implication personnelle du Président de la république et de l’engagement de tous les personnels de l’ensemble des structures de santé, le Secrétariat Permanent invite le gouvernement à accroître, d’une part, les actions de sensibilisation, et d’autre part, à prendre des mesures hardies contre la désinformation sur le Covid-19. En effet,

les fausses informations et les rumeurs contre-productives sont susceptibles de créer la psychose chez les populations et des mouvements de panique inappropriés », relève le secrétariat permanent. Qui en appelle à « l’esprit de responsabilité de tous les professionnels de la communication pour informer vrai et rester ainsi fidèles aux principes déontologiques qui organisent leurs missions ».



Dans le même document, la LD exhorte les autorités en charge de la gestion de l’épidémie à Covid-19 « à faire preuve de transparence dans la communication du traitement des patients ».

Enfin, face à l’impérieuse nécessité de prévenir l’extension du Covid-19, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique invite tous les citoyens à la sérénité et à la responsabilité.