C’est une exclusivité Kéwoulo. Alors que le président, Emmanuel Macron, se prépare à s’adresser aux français ce soir, des sources de Kewoulo, proches de l’Elysée, ont fait fuité ce qui pourrait être la mesure phare du discours du président. C’est le confinement total de Paris qui s’annonce.

A en croire ces sources, « ce sera un confinement total à qui sera appliqué à Paris. » Sauf en cas de première nécessité, les déplacements des personnes seront interdits. A en croire ces sources proches du palais présidentiel de France, « le président annoncera un couvre feu qui va démarrer à partir de 18 heures sur l’ensemble du territoire parisien et ne se terminer qu’à 6 heures. » Et pour la mise en exécution de cette mesure, « des barrages de quartiers seront érigés partout. Et les forces de l’ordre procéderont au contrôle systématique de toute personne aperçue dans les rues de la capitale, comme en Italie. »

Aussi, ces sources souvent dignes de foi ont fait savoir que « seuls les médecins et le personnel médical comme les forces de l’ordre, police et gendarmerie, bénéficieront d’un laissez-passer« . Aussi, nos sources ont fait savoir que le président français, Emmanuel Macron va annoncer, ce soir, que « chacun dispose de 48 heures pour déterminer et être sur son lieu de confinement. » Cette mesure sanitaire extrême pourra aller jusqu’à 45 jours et devrait permettre à la France de combattre plus efficacement la propagation du virus du Covi-19, actuellement très virulent sur le territoire français.

Troisième pays le plus contaminé d’Europe, la France a élevé son niveau d’alerte à l’étape 3 du plan national de lutte contre les pandémies. Comme la Chine, l’Italie et l’Espagne, la France va, à son tour, expérimenter cette mesure de confinement. Une mesure exceptionnelle que l’humanité n’a jusque là jamais connue depuis plusieurs siècles. En attendant l’annonce de cette mesure, des reporters de Kewoulo dans les rues de Paris ont aperçu des chars et des blindés de l’armée déployés un peu partout.