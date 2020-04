L’affaire des cas multiples de contagion observés à Ziguinchor cache-t-elle une négligence coupable des autorités sanitaires? Tout semble le croire! Alors que la multiplication des cas communautaires continue de constituer un casse tête pour les autorités sanitaires, Kewoulo a retracé les contaminations constatées à Djabir.

A en croire Mouhamadou Sambou, journaliste résident à Djabir, à Ziguinchor, « quand ils sont venus, les agents de la santé ont effectué des prélèvements et sont partis avec leurs échantillons tout en laissant les personnes suspectées, de covid-19, continuer à interagir avec les populations. » Et, puisque c’est à Dakar seulement, à plus de 454 km, que les manipulations de laboratoires sont faites, il a fallu attendre le retour de ces résultats pour que ces mêmes agents reviennent conduire ces personnes en quarantaine.

Comme dans cet exemple précis, le journaliste, invité de Kewoulo, a fait savoir que le vieux -Seydou Diatta- de Lyndiane, de qui est parti le mal, est depuis longtemps alité et ne sortait plus de chez lui. « Ce sont ses parents qui venaient de Baïla, d’Affignam et de Albadar etc. qui venaient lui rendre visite, qui lui auraient transmis la maladie. » Et, proche de Seydou Diatta, un habitant de Djabir allait, lui aussi, souvent rendre visite au vieux qui souffrait de diabète et de pathologies diverses. « C’est cet habitant de Djabir qui se rendait souvent auprès de Seydou Diatta qui, en compagnie de son fils, a ramené la maladie ici, à Djabir. »

Dans l’ignorance totale de leur possible infection, le père et le fils, revenus à Djabir, ont continué leurs aller-et-venues en intégrant même l’amicale des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor. Ces derniers, face à l’oisiveté générale qui règne et pour éviter que les enfants ne traînent plus dans le quartier les ont rassemblé pour leur donner des cours de rattrapage. « Malheureusement, c’est dans le lot de ces personnes regroupées en école de rattrapage que l’ont a trouvé les premières personnes infectées par le coronavirus. » Comme nous sommes dans un monde de contact permanent, quelques uns de ces enfants sont en contact avec des jeunes talibés d’une école coranique du quartier.

« Et, à en croire Mouhamadou Sambou, malgré l’état d’urgence décrété par le chef de l’Etat, cette daara continue de fonctionner et les enfants toujours soumis aux mêmes pratiques de demandes de charité à travers le quartier. » Loin d’ignorer les nouvelles recommandations de l’Etat, le maître coranique a décidé de ne pas se plier aux injonctions du gouvernement. « D’ailleurs, il m’a dit que les gars du ministère de la santé étaient venus là-bas, pour récupérer les enfants et les confiner. Mais, il a refusé disant qu’il ne leur donnerait pas ces enfants; puisque ils ne connaissait pas ces agents de l’Etat. Et depuis, il continue ses activités sans aucune réaction de l’Etat. » A témoigné Mouhamadou Sambou.