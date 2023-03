Evacuation d’urgence de Ousmane Sonko à l’étranger: Pastef exige la restitution de son passeport

“L’état de santé du leader de Pastef est extrêmement préoccupant. Même les responsables du parti peinent à le voir parce qu’il est sous traitement et sous surveillance médicale compte tenu de la gravité de la situation”, a déclaré aujourd’hui, face à la presse, Bassirou Diomaye Faye.

Le bureau politique du Pastef qui prend l’opinion nationale et internationale à témoin indique que tout ce qui arrivera au Président Ousmane Sonko sera de la faute du Président de la République, Macky Sall et de son ministre de l’Intérieur, Antoine Diome.

Le bureau politique de Pastef de demander l’évacuation à l’étranger de leur leader Ousmane Sonko pour voir le degré de nocivité du gaz qu’il a inhalé. ” Ciré Clédor est en France parce que n’ayant pas d’entrave par rapport à son passeport. Ousmane Sonko a subi le même sort et devait être évacué. C’est pourquoi nous demandons qu’on lui restitue son passeport pour qu’il puisse être évacué”, a exigé Bassirou Diomaye Faye.

“Il y a des gaz qui, pendant un certain temps, ne peuvent être détectés mais continuent à avoir des effets néfastes dans l’organisme”, dit-il citant l’expertise de certains médecins sans donner plus de précisions. Le bureau politique invite ainsi les militants et sympathisants à continuer la mobilisation face à la “tentative d’assassinat” que le président Ousmane Sonko a subi. “Les actes d’intimidation n’entravent en rien la détermination de poursuivre la lutte sinon le monstre va poursuivre son forfait”, a-t-il rappelé

Le bureau politique invite en outre les militants à démanteler les milices illégales sinon: “Macky et ses bras armés continueront à semer le chaos dans le pays. Il a réussi à instaurer une rixe entre les populations elles-mêmes. Il faut le contraindre à quitter le pays. C’est un régime tyrannique qui compte rester au pouvoir quid à marcher sur des cadavres”, dénonce le bureau politique du Pastef.