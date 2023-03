PASTEF : Abass Fall annonce une série de marches cette semaine

Le bureau politique de Pastef demande aux militants et sympathisants de maintenir la mobilisation sur le terrain pour résister vigoureusement face à la tentative d’assassinat subi par Ousmane Sonko. “Que rien ne nous fasse reculer jusqu’au retour à la raison du régime finissant de Macky Sall. Les actes d’intimidation et de violence exercés sur nos militants et nos sympathisants ne feront qu’accentuer notre détermination sur le terrain”, a dit Abass Fall qui lors de la conférence de presse du bureau politique.

“Le Bureau politique appelle tous les militants à sortir manifester à ses côtés pour résister par tous les moyens nécessaires devant cette injustice systémique digne des régimes autocratiques”, dit-il. Dans cette dynamique, Abass Fall invite toutes les coordinations départementales du parti à introduire des lettres d’informations auprès des autorités administratives pour “des marches pacifiques tendant à demander la fin de la persécution contre le Président Ousmane Sonko et à demander la libération sans conditions des otages politiques”.

Il demande aux Forces de défense et de sécurité à “cesser de s’attaquer aux populations désarmées, mais à plutôt démanteler les milices illégales qui opèrent à leurs côtés et qui sont en train d’usurper de la pire des façons leurs fonctions. Il y va de leur honneur et de leur dignité”.

“Macky Sall et ses bras armés ont fini de semer le chaos dans le pays. Macky Sall aura réussi à provoquer des affrontements entre les populations se défendant contre l’agression de nervis opérant avec armes blanches et fusils à pompe contre les manifestants, il doit partir”, a conclut Abass Fall.