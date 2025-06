Etats Unis : le Président Diomaye confirme sa participation à la Conférence sur la Palestine à New York (17-19 juin)

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, prendra part à la Conférence internationale sur la Palestine, prévue du 17 au 19 juin 2025 à New York, a annoncé ce mardi la présidence sénégalaise.

Organisée sous l’égide des Nations unies, cette rencontre de haut niveau vise à relancer les efforts diplomatiques en faveur d’une solution durable au conflit israélo-palestinien, dans un contexte marqué par une intensification des violences à Gaza et en Cisjordanie.

La participation du chef de l’État sénégalais s’inscrit dans la continuité de l’engagement historique du Sénégal en faveur des droits du peuple palestinien, en sa qualité de président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP).

Selon un communiqué officiel, le président Faye saisira cette tribune pour « réaffirmer l’attachement du Sénégal à une paix juste, durable et conforme au droit international, fondée sur la solution à deux États ». Cette visite à New York pourrait également être l’occasion de rencontres bilatérales en marge de la conférence, notamment avec des responsables de la diplomatie arabe, africaine et occidentale.