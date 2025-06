Urgences hospitalières : Ousmane Sonko veut « un visage plus humain » pour les soins...

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 11 juin 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis en avant la nécessité d’améliorer significativement la gestion des urgences hospitalières au Sénégal.

Rappelant que le gouvernement accorde « une priorité élevée à l’accès des populations aux soins d’urgence de qualité », le chef du gouvernement a insisté sur la dimension humaine de la prise en charge. Il a ainsi appelé à « accorder une attention toute particulière à l’amélioration de la qualité des services d’accueil d’urgence afin de donner un visage plus humain à la prise en charge des personnes en détresse ».

Dans cette dynamique, Ousmane Sonko a invité le ministre de la Santé et de l’Action sociale à renforcer le dispositif du SAMU national. Il a également souligné la nécessité de « travailler en parfaite synergie avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et les autres structures publiques et privées évoluant dans le secteur ».