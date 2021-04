Le jury a reconnu coupable, mardi, l’ancien officier de police Derek Chauvin du meurtre de George Floyd.

L’Amérique retenait son souffle. Le jury a tranché : l’ex-policier blanc de Minneapolis, Derek Chauvin, 45 ans, a été jugé coupable, mardi 20 avril, du meurtre de George Floyd, un quadragénaire afro-américain qu’il avait interpellé en mai 2020 avec trois autres agents pour une infraction mineure.

Pendant plus de neuf minutes, Derek Chauvin avait maintenu son genou sur le cou de George Floyd, qui était allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos. Son agonie, filmée en direct par des passants, a choqué le monde et suscité des manifestations d’une ampleur historique contre le racisme et les violences policières.

Le jury est finalement tombé d’accord avec le président américain, Joe Biden. Ce dernier avait estimé, un peu plus tôt dans la journée, mardi, que les preuves présentées lors du procès étaient “accablantes”.

“Je prie pour que le verdict soit le bon. À mon avis, c’est accablant. Je ne dirais pas cela si le jury ne s’était pas retiré pour délibérer”, avait-il déclaré depuis le bureau Ovale, ajoutant que la famille de George Floyd était “une famille bien”.