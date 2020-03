Etat d’urgence: Fermeture imminente des autoroutes à péage

L’état d’urgence et le couvre-feu décrétés ce lundi par le Président Macky Sall, auront un fort impact sur le trafic routier.

Ainsi, le ministère des Infrastructures via son Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), a pris la décision de fermer les autoroutes Ila Touba et Aibd-Mbour-Thiès. Ce, à compter de ce mardi 24 mars 2020, de 20 heures à 6 heures du matin.

Selon l’Ageroute, seul l’accès des ambulances et des véhicules de forces de Défense et de Sécurité, sera autorisé.

Par ailleurs, les autres usagers sont avertis. « Les éléments de la gendarmerie veilleront au contrôle de tous les véhicules à travers les voies de péage ».