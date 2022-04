État civil: 3000 élèves sans extrait de naissance à Sédhiou

La problématique de l’état civil est encore une équation à Sédhiou. Les autorités cherchent toujours la solution à cette épineuse question . “Un seul élève sans extrait de naissance est inadmissible” selon l’adjoint au Gouverneur au micro de Radio Sénégal. Modou Gueye s’est exprimé en marge de la revue annuelle du système éducatif. La rencontre a réuni tous les acteurs de l’éducation de la région. ” Nous sommes en train de travailler en synergie pour trouver une solution rapide à ce fléau qui est aujourd’hui inadmissible pour une région comme Sédhiou” dit-il. Cette situation est la cause du taux important d’abandon scolaire enregistré dans la région.

Autre problème dans le système éducatif de Sédhiou : les abris provisoires. Pape Gorgui Ndiaye, inspecteur d’académie de de la localité, note cependant que des programmes et de projets ont été mis en place par l’État du Sénégal pour les résorber. “Un premier lot qui concerne le niveau élémentaire avec plusieurs salles de classes en construction est en cours. Il reste maintenant le moyen et le secondaire qui concerne les lots deux et trois…”, assure-t-il.