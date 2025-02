Est de la RDC : Dans la périphérie de Goma, des sites de déplacés désormais vides

Ville d’un million d’habitants, Goma abritait encore il y a peu autant de déplacés de guerre. Mais ce week-end, certains sites de déplacés situés en périphérie de la capitale du Nord-Kivu se sont vidés de leurs populations. C’est notamment le cas à Kanyaruchinya.

Selon des témoins qui ont visité ces sites situés en périphérie de Goma, le silence a remplacé le brouhaha des activités quotidiennes. Les tentes ont disparu. Seules les roches volcaniques qui en délimitaient les contours sont visibles. Au sol, quelques sachets plastiques et habits éparpillés témoignent du passage des personnes qui avaient fui les combats.

Il y a encore quelques jours, des dizaines de milliers de masures s’entassaient dans les camps de Bushagala et de Kanyaruchinya. Soixante-huit mille ménages, soit entre 300 000 et 400 000 personnes, y avaient trouvé refuge dans des conditions plus que précaires.

Sur la route nationale 2, qui longe les deux sites et monte vers le nord de la province, de nombreuses motos et des camions transportant des déplacés ont été aperçus.

Un habitant nous a confié que, après l’arrivée du M23, la majorité des personnes déplacées ont regagné leurs maisons, probablement dans le territoire de Rutshuru. Une autre personne, qui s’était réfugiée sur un site de déplacés, nous a dit être encore hésitante. Sa maison détruite par des bombes, elle souhaiterait obtenir une aide pour sa reconstruction, avant de pouvoir s’y réinstaller.

Une situation qui, toujours selon des témoins, est également visible dans les sites situés à l’ouest de la ville. D’après certains déplacés, le M23 aurait mis à disposition quelques camions pour les personnes souhaitant volontairement retourner chez elles.