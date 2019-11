Le maire de la commune de Notto Diobass et ministre du Tourisme et des transports aériens avait octroyé à l’homme d’affaires Mbutchou Salomon, 130 hectares a Mbomboye. C’était en 2009, et devant l’hostilité des populations qui manifestaient à l’époque, contre l’affectation des terres, le promoteur du groupe SCAC (société de crédit à la consommation) Afrique Sarl, avait préféré rétrocéder, sur demande verbale du ministre Alioune Sarr, 80 hectares.