Equipe du Sénégal : Kalidou Koulibaly a battu Mamadou Niang

Depuis la victoire du Sénégal aux tirs au but (3-1) contre l’Égypte, Kalidou Koulibaly est devenu le dixième Lion le plus capé de l’histoire.

En intégrant le Top 10, le capitaine des champions d’Afrique, avec ses 59 sélections, double Mamadou Niang dont le compteur s’est arrêté à 58 capes.

Le défenseur de Naples a intégré la Tanière en 2015. Il est le binational qui a porté le plus grand nombre de fois le maillot du Sénégal.

Kalidou Koulibaly est le quatrième Lion en activité le plus capé. Il arrive derrière Gana Guèye (90 sélections), Sadio Mané (89) et Cheikhou Kouyaté (82), qui occupent les deuxième, troisième et quatrième rangs du Top 10.

Ce classement est dominé par Henri Camara avec ses 98 apparitions. Il est complété par Tony Sylva (5e, 79 sélections), Lamine Diatta (6e, 69), El Hadji Diouf (7e, 64), Feu Pape Bouba Diop (8e, 62) et Roger Mendy (9e, 61).