Entrée en 6e : La demande surprenante de Ousmane Sonko pour...

À l’issue d’une réunion interministérielle tenue le vendredi 30 mai 2025 au Building administratif Président Mamadou Dia, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris un ensemble de mesures visant à sécuriser, moderniser et réformer l’organisation des examens et concours sur l’ensemble du territoire. Si plusieurs dispositions classiques ont été rappelées, l’attention s’est surtout portée sur les mesures nouvelles introduites pour transformer durablement le système éducatif sénégalais.

Suppression du concours d’entrée en 6e

Parmi les annonces phares, le Premier ministre a demandé l’examen de la suppression du concours d’entrée en classe de Sixième, dans une logique de refondation du cycle fondamental. Il a également proposé une réforme du système d’évaluation du CFEE et du BFEM, en lien avec la révision des curricula, ainsi que l’académisation de l’organisation du BFEM.

Nouvelles filières d’examen

Le gouvernement envisage aussi la création du CFEE et du BFEM Arabe, pour mieux prendre en compte la diversité linguistique et culturelle du système éducatif national. L’objectif est d’élargir l’offre d’évaluation certifiante aux élèves issus des écoles franco-arabes.

Digitalisation accrue

À l’horizon 2026, la gestion du CFEE pourrait être confiée aux centres d’examen eux-mêmes, marquant un pas vers une plus grande déconcentration. En parallèle, plusieurs initiatives de digitalisation sont à finaliser, notamment la plateforme xpv.education.sn et le guichet unique de traitement des dossiers du personnel éducatif.

Soutien au privé et coordination

Conscient de l’impact du recrutement spécial de 2 000 enseignants sur les établissements privés, l’État prévoit d’examiner des mécanismes d’accompagnement pour ce secteur. Enfin, des Comités régionaux et départementaux de développement seront institués pour préparer et évaluer les examens, favorisant une coordination territoriale plus efficace.

Ces mesures traduisent une volonté claire du gouvernement de moderniser la gouvernance des examens, tout en intégrant les enjeux de qualité, d’inclusion et d’équité dans l’éducation.