31 mai – Hommage au Capitaine Mbaye Diagne : 31 ans après, le souvenir intact d’un héros sénégalais tombé à Kigali

Ce 31 mai marque le 31e anniversaire de la disparition du Capitaine sénégalais Mbaye Diagne, mort en mission le 31 mai 1994 à Kigali, au plus fort du génocide rwandais.

Âgé d’à peine 36 ans, ce soldat de l’ombre est entré dans l’histoire par un acte de courage rare, sauvant au péril de sa vie plus de 600 personnes promises à une mort certaine.

Alors que les collines du Rwanda se couvraient de sang à partir d’avril 1994, le Capitaine Mbaye Diagne, déployé en tant qu’observateur militaire au sein de la Mission des Nations Unies pour l’Assistance au Rwanda (MINUAR), désobéit silencieusement aux ordres stricts de neutralité. Il multiplie les allers-retours à travers des barrages tenus par les miliciens, souvent seul, sans arme ni escorte, pour exfiltrer des civils menacés d’extermination.

Issu de la première promotion de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), Mbaye Diagne s’était illustré bien avant le Rwanda. En Casamance, notamment dans le département de Bignona où il avait été déployé dès 1989, il commandait son unité dans les zones les plus sensibles du conflit armé jusqu’en 1993.

Son engagement au Rwanda débutera en 1994, dans un contexte de tension extrême. Mais son passage dans ce pays sera bref. Le 31 mai 1994, un éclat d’obus met fin à sa vie, alors qu’il venait une fois de plus de sauver des vies humaines.

Aujourd’hui encore, le nom de Mbaye Diagne symbolise l’honneur, le courage et l’humanité. Son sacrifice reste un modèle, non seulement pour les soldats sénégalais, mais aussi pour le monde entier. En 2014, l’ONU lui rendra un hommage posthume en créant la Médaille du courage Capitaine Mbaye Diagne, remise à titre exceptionnel aux militaires ou civils ayant fait preuve d’un courage extraordinaire.

Trente et un ans après, le Sénégal n’oublie pas. Le monde non plus.